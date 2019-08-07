Site yönetimine Cumhurbaşkanlığı Forsu ile dilekçe

T.C Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri’nin, ikamet ettiği site yönetimine talepte bulunduğu dilekçede Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun bulunması tepki çekti.

Gülsüm Azeri, Aydınlık’a ulaşan dilekçe görüntüsünde, Mashattan Site Yönetimi’nden, iki ayrı blokta sahip olduğu iki daireye güvenlik nedeniyle araç giriş çıkışlarının sorunsuz şekilde yapılmasını talep etti.

Azeri’nin site yönetimine bulunduğu talebin dilekçesinde ise Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun yer aldığı görüldü. Azeri’nin, kişisel talepleri için böyle bir eylemde bulunması dikkat çekti.

Gülsüm Azeri, Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, T.C Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na atanmıştı. Azeri, Şişecam, OMV Petrol Ofisi gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Azeri, halen Tekfen Holding’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.