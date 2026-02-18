Sofralarda beyaz ekmek devri kapanıyor! Bakanlık düğmeye bastı

Mutfakların vazgeçilmezi ekmekte tarihi dönüşüm başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı dev proje ile beyaz ekmek rafa kalkıyor, tam buğday dönemi resmen ilan ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın da tam destek verdiği bu hamleyle artık tüm Türkiye tam buğday ekmeği yiyecek. Peki, yeni ekmeklerin fiyatı ne kadar olacak? İşte 81 ilde uygulanacak o planın detayları...

Türkiye’nin beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirecek "tam buğday unu yaygınlaştırma" kampanyası için geri sayım başladı. Artık sofralarımızdaki o alışık olduğumuz "beyaz" görüntü yerini daha koyu ve besleyici tam buğday ekmeğine bırakacak.

Hedef: En az yüzde 70 tam buğday

HaberTürk’te yer alan bilgilere göre; yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki ekmeklerin içeriğinde en az %70 oranında tam buğday bulunması hedefleniyor. Bu hamleyle diyabet, obezite ve sindirim sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlk durak kamu kurumları: 1 yıl şartı!

Dönüşüm kademeli olarak gerçekleşecek. Yeni sistem önce kamu kurumlarının yemekhanelerinde uygulanmaya başlanacak. Bir yıllık test sürecinin ardından uygulama, fırınlardan marketlere kadar tüm Türkiye geneline yayılacak.

Cüzdanları nasıl etkileyecek? Fiyat artışı kapıda mı?

Sağlık açısından "tam puan" alan tam buğday ekmeği, maliyet açısından ise tüketicinin kafasında soru işareti yaratıyor. Beyaz una göre daha zor üretilen ve buğdayın tüm kısımlarını içerdiği için maliyeti daha yüksek olan tam buğday ununun, ekmek fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Tad Değişimi: Beyaz ekmeğin yumuşak ve hafif tadı yerini daha yoğun, doyurucu ve lifli bir tada bırakacak.

Üretim Süreci: Tam buğday ekmeğinin mayalanma ve pişme süresi beyaz ekmeğe göre daha uzun sürüyor.

Tam buğday mı, beyaz un mu?

Beyaz un, buğdayın öz kısımlarının ayıklanmasıyla elde edilirken; tam buğday unu buğdayın tamamının öğütülmesiyle üretiliyor. Bu da ekmeğin lif, mineral ve vitamin oranını katlıyor ancak kalite ve maliyet dengesi nedeniyle fırın tezgahlarındaki etiketlerin "bambaşka" bir hal alacağı öngörülüyor.

Habertürk