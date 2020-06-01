Sokağa çıkma yasağı sona erdi; Yeni dönem başladı!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibariyle 15 ilde başlayan sokağa çıkma yasağı, bu gece saat 24:00’te sona erdi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

1 Haziran 2020 itibariyle başlayan normalleşme ile birlikte birçok yasak kalktı. Bu kapsamda şehirler arası seyahat sınırlaması sona erdi.

1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22:00’ye kadar hizmet verebilecek.

Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibariyle normal mesailerine başlıyor.

Kreşler ve gündüz bakım evleri de 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağı 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

MÜZE, PLAJ, KÜTÜPHANELER AÇILIYOR

Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibariyle açılıyor.

HİPODROMDA YARIŞLAR DEVAM EDECEK

Hipodromların 10 Haziran’da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarışı oynatmaya devam edecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları hizmet vermeye başlayabilecek. Hayvan satış yerleri de açılabilecek.

SPOR TESİSLERİ VE AÇIK HAVADA OTURMA ALANI BULUNAN MEKANLAR AÇILIYOR

Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00:00’a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00:00’da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.