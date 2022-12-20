Sokağa terk edilmişti: Minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Battaniyeye sarılarak sokağa terk edilen kız bebek, yoğun bakıma alındı. Durumu kritik olan bebeğe, antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Burdur’da merkez ilçesine bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa T., dün sabah saatlerinde evinin önünde battaniyeye sarılı bir kız bebek buldu.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, hipotermi geçirip nefes almakta zorlandığı belirlendi. Entübe edilen bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

19 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında doğduğu tahmin edilen bebek, yoğun bakıma alındı.

“Kuvözde antibiyotikle tedavi ediliyor”

DHA’nın haberine göre; Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Araştırma Görevlisi Samira Orak, bebeğe antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimiz kuvözde antibiyotikle tedavi ediliyor ve sürekli gözlemliyoruz. Sağlığı ile ilgili net bilgi için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanla ilgili de bir süre vermek doğru olmaz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.”

Dr. Samira Orak, bebeğin doğduktan sonra göbek kordonunun taşla kesildiği yönündeki iddiaya ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yönde bir bulguya rastlamadık. Hastayı buraya sevk eden ve ilk tedavisini yapan sağlık kuruluşundan da bu yönde bir bilgi, tarafımıza iletilmediği için bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz.”

Hastane yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi verildiğini, bebeğin sağlığına kavuşmasının ardından devlet güvencesi altına alınacağını kaydetti.