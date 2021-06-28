Sokak ortasında yürek yakan feryat: ''Ne olur ölme...''

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşan İbrahim T. (56), yere yığıldı. T.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen polis memuru ve çevredeki vatandaşlar yaptı. O sırada kızı ''Ne olur ölme'' diyerek gözyaşı döktü. İbrahim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla kaldırımda yürüyen İbrahim T., rahatsızlanıp yere düştü. Kalbi duran ve başını kaldırıma vuran T. için sağlık ekiplerine haber verildi. T.'ye ilk müdahaleyi, bu sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulmaya çalışılan T.'nin yanındaki kızı ise gözyaşlarını boğuldu.

'NE OLUR ÖLME' DİYE SESLENDİ

Babasına "Ne olur ölme" diye seslenen kızı, bir yandan da cep telefonuyla yakınlarını arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu T., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA