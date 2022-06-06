Şoke eden Suriyeli iddiası: ''Sınır dışı edilenler böyle geri dönüyor''

DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy "Suç işleyenler sınırdan kaçıp sonradan da 500-600 veya $1000 dolar ödeyip tekrar Türkiye’ye giriyormuş" iddiasında bulundu.

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy sosyal medya hesabından kimliksiz ve kayıtsız kaçak göçmenlerle ilgili bir video paylaştı. 12-13 Mayıs'ta Şanlıurfa'daki temasları sırasında görüştüğü vatandaşlarla olan diyaloğun videosu paylaşan İlay Aksoy, suç işleyen ve kaçan mültecilerin sınırdan 500-600 karşılığında Türkiye’ye geri döndüğünü dile getirdi.

Aksoy, görüntülere, “Sayın Süleyman Soylu, bakın Şanlıurfa'da 30 yıl müftülükte görev yapmış amcamız ve mahalle sakinleri ne anlatıyor… Suç işleyenler sınırdan kaçıp sonradan da $500-600 veya $1000 dolar ödeyip tekrar Türkiye'ye giriyormuş! Hiç kaydı olmayan, tamamen kaçak yıllarca yaşayanlar varmış!” yorumunu da yaptı.

REFERANDUM ÜLKEYİ GERER

Aksoy, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Edessa TV'de Ömer Ağ'ın yönettiği ‘Panaroma' Programına konuk olmuş ve ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeliler ile ilgili referandum yapılması görüşünü de yanlış bulduğunu belirten Aksoy programda özetle şunları söylemişti:

“Türkiye'ye 2011'den itibaren ‘Beyan' ile kimliksiz binlerce Suriyeli giriş yaptı. Ancak 2014'ten sonra girenlerin parmak izleri alınmaya başlandı. Yani kim oldukları bilinmeyen binlerce insan ülkemize giriş yaptı.

Biz kimle yaşadığımızı bilmiyoruz Referandum yapmak demek kayıtsız olarak giren bu insanlara meşruiyet kazandırmak anlamına gelir. Almamamız gereken insanlar için, kalmamaları gereken süre için biz niye referandum yapalım?

Biz aslında onlar için geçici kabul çıkardık. Onlar için sistem kurduk. Bugün bir referandum yapılması demek 81 ilde kampanya yürütülmesi demektir. Bu toplumu gerer. Yeni bir kutuplaşma zemini oluşturur.”