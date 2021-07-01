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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı normalleşmenin ilk koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte 1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 225 bin 537 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 462  kişinin septomlu, 5 bin 288 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 42 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs 1 temmuz 1 temmuz koronavirüs tablosu vaka vaka sayısı
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