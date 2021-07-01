Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı normalleşmenin ilk koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte 1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 225 bin 537 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 462 kişinin septomlu, 5 bin 288 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 42 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.