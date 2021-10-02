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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.  

BAKAN KOCA'DAN KAPALI ORTAM UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kapalı ortam uyarısı yaparak, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu
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