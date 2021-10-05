Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testin sonucuna göre 29 bin 802 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 32 bin 269 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 79,4 aşılama oranıyla Kırklareli birinci sırada yer alıyor. ‘Mavi iller’ listesinde Kırklareli'ni sırasıyla Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur, Osmaniye, Isparta izliyor. Yüzde 47,5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 77,0 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 74,7 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 68,7 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."