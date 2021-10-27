Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti. 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 542 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." dedi.