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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 28 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 229 kişi daha hayatını kaybetti. 25 bin 528 yeni vaka kayda geçti.

Etiketler korona koronavirüs vaka 28 ekim korona 28 ekim koronavirüs
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