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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan haritaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Türkiye'nin günlük tablosunu paylaşırken şu notu düştü: Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız.

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