Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 24 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 18 bin 900 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" dedi.