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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 406 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs tablo 17 şubat korona
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