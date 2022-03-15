Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 24 bin 614 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 333 bin 196 testin sonucuna göre 24 bin 614 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 30 bin 553 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 115 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.