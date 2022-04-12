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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 12 Nisan 2022 tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre koronavirüs nedeniyle 25 kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 12 Nisan 2022 tarihli koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 635 vaka kaybedildi. 

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı
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