Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" dedi.