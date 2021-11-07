Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son koronavirüs verilerine göre vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 7 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 304 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 200'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olurken toplam 347 bin 783 PCR testi yapıldı.
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