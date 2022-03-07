Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada son 24 saate ilişkin veriler paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı.
7 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, 371 bin 684 test yapıldı, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi.
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