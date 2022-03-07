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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada son 24 saate ilişkin veriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı.

7 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, 371 bin 684 test yapıldı, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 7 mart
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