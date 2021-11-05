Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre, koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.