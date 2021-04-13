Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte görülen vaka sayısı 60 bine dayandı.

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.