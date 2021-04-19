Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bugün koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 862 kişinin septomlu, 55 bin 149 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 341 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.