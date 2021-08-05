Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş: MHP yine baraj altında!

Aksoy Araştırma Şirketi'nin "Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması" anket sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer alırken, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiği görüldü.

Aksoy Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması’ anket sonuçlarına göre, CHP ile İYİ Parti’nin oy oranı AK Parti ve MHP’yi geride bıraktı.

Anket, Cumhur İttifakı oy oranındaki erimeyi bir kez daha gösterdi. ‘Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması’ sonuçlarına göre, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27.4'ü AK Parti, yüzde 24.2'si CHP, yüzde 12.0'si İYİ Parti, yüzde 7.1'i ise MHP dedi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP ve İYİ Parti'nin aldığı oy oranı AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı. Kararsız seçmenin oyu dağıtıldığında AK Parti ve MHP 40,3, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise 41,6 oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise;

AK Parti: %32,2

CHP: % 27,7

İYİ Parti: %13,9

HDP: %10

MHP: %8,1

DEVA: %2,8

Saadet Partisi: %1,3

Gelecek Partisi: % 1,2

İŞTE ANKET SONUÇLARI: