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Sonunda bunu da yaptılar: ''Şehit kokulu parfüm'' satışına inceleme

Sonunda bunu da yaptılar: ''Şehit kokulu parfüm'' satışına inceleme
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Bir parfüm firmasının sosyal medyada paylaştığı parfümlerden birine ''Şehit kokusundan hazırladık'' şeklinde açıklama yapması üzerine Bakanlık harekete geçti. Bakanlıkça, ilgili firmaya toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Bir parfüm firması 'şehit kokulu' adıyla ürettikleri parfümü sosyal medyadan tanıttı. Firmanın yetkilisi, bir müşterilerinin sipariş verdiğini ve onun için 6 farklı parfüm çeşidinden hazırladıklarını söyledi. Satıcı, bu parfümlerin Bedir, Mevlana, Misk-Kaşmir, Şehit, Çınar ve Payitaht kokusundan hazırladıklarını belirtti.

Tepki çeken görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, satışa sunulan ürünlere inceleme başlatıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Gürcan'ın açıklaması şöyle:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli instagram hesabında yer alan; '…şehit kokusundan hazırladık.' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.

Reklam Kurulu tarafından; toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “Fiyat Etiketi” mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır."

Etiketler Şehit kokulu parfüm inceleme parfüm ticaret bakanlığı
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