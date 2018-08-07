Sosyal medyadaki bu iğrenç iddia Türkiye'yi salladı

Sosyal medya, polis memuru Uğur B.'ın iddiası ile çalkalanıyor. 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun üvey baba elinde istismara uğradığını öne süren baba, Tayfun Ü.'in kendisine ahlaksız mesajlar da attığını iddia etti.

Uğur B.'ın paylaşımlarına kısa sürede yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın kızıydı. Uzunkaya "Durumu babama anlatacağım" ifadesini kullandı. Anne ise iddiaları yalanlayarak "Eski eşim benimle zorla ilişkiye girdi, beni erkeklere satacaktı" dedi.

Polis memuru Uğur B., Twitter'da paylaşım yaparak 2.5 yaşındaki çocuğunun, üvey baba istismarına uğradığını öne sürdü. Babanın iddiasına göre; Eski eşi Ceren Ü. ile evlenen Tayfun Ü., Uğur B.'ı 2,5 yaşındaki çocuğunu istismar etti ve babayı çocuğuna tecavüz etmekle tehdit etti.

'YAPACAKLARIMIN SINIRI YOK'

Uğur B.'a ahlaksız mesajlar atan Tayfun Ü., "Göktürk artık bende, ister severim... İstediğin yere şikayet et, beni zorlama. Yapacaklarımın sınırı yok. Sen erkek değilsin oğlunu da senin gibi yapacağım" mesajlarını attı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Çaresiz kalan baba hem Kanal D habere katılıp yaşananları anlattı hem de sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Savcılığa şikayet dilekçesi veren Uğur B., oğlunun durumundan endişe ettiği için Aile Bakanlığı'na başvurdu, çocuğunun üvey baba elinden alınıp kendisine verilmesini istedi.

'1 KASIM'A KADAR BAŞINA NE GELİR BİLMİYORUM'

Uğur B., "O güne kadar beklememi söylüyorlar. Ben bu istismar mesajlarına göz yumsam bu sefer benim babalığım sorgulanır" diye isyan etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN KIZINDAN MESAJ

Uğur B.'a sosyal medyadan destek geldi. Paylaşımları yorum yağmuruna tutan Twitter kullanıcıları arasında yeni Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın kızı Derya Uzunkaya da vardı. Uzunkaya, "Uğur bey yazışmaları yeni emniyet müdürü olan babama iletiyorum. Kendisi durumla ilgilenecektir. Sabredin lütfen" yazdı

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan suçlamaları reddeden anne Ceren Ü. ise polis memuru eski eşinin, evliyken kendisiyle ilişkide bulunduğunu, şiddete uyguladını, zorla ilişkiye girdiğini iddia etti.

'ESKİ EŞİM BENİ SATACAKTI'

Anne, sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak "15 yaşımdan bu yana ölümle tehdit edilmekteyim. 29/05/2018 tarihine kadar yine kendisinin zoru ile ilişkimiz devam etmekteydi. Ta ki yaz geldiği için oğlumuz Göktürk B.'a yazlık kıyafetler almamız gerektiğini söylediğimde kendisin de para olmadığını ve beni ciddi ciddi Satacağını söylediğinde oğlumu da alarak Ankaraya geldim. Bu süreçte eşim Tayfun Ü. ile evlendik. Uğur B.beni çevreye karşı namusumu, iffetimi, kadınlık özellikle de annelik gururumu onurumu ayaklar altına alacak şekilde anlatmış ve tanıtmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte bahsi geçtiği iddia edilen o mesajlar: