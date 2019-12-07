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  3. 07 Aralık 2019 15:31

Sosyal medyayı karıştıran ''firar'' iddiası !

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin evinin önünde öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un firar ettiği cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı iddia edildi.

Sosyal medyayı karıştıran ''firar'' iddiası !
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Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialar ile ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katli zanlısı Özgür Arduç'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN İDDİA

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.
Valilik, emniyet ve savcılık tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Giresun'daki yarı açık cezaevinden ise önceki gün Ö.B. isimli bir hükümlü firar etti. Polis, cezaevi firarisini arıyor.

DHA

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