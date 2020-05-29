Sosyal medyayı sallayan ışığın ne olduğu ortaya çıktı!

Türkiye’nin doğusunda geçtiğimiz gece meydana gelen gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi ve ardından gelen patlama sesi vatandaşlarda korku yarattı. Çeşitli teoriler üretilen gökyüzü olayının göktaşı olduğu belirlendi.



Türkiye’nin doğu bölgesinde birçok ilde önce ışık parlaması ardından da patlama sesiyle gözlemlenebilen gökyüzü olayının göktaşı düşmesi olduğu tespit edildi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Olayın hemen ardından NASA ile temasa geçen Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Hürriyet’e şunları söyledi:

NASA DA İNCELİYOR

“Gökyüzünde ortaya çıkan ve Erzurum, Erzincan, Trabzon gibi illerden gözlemlenebilen görüntü tipik bir göktaşı olayı. Görüntülerde büyük ışık parlaması görülüyor. Net bir doğrultusu var, iki üç dakika sonra da patlama sesi duyuluyor. Bazı bölgelerde de yer sarsıntıları tespit edildi. Tüm bu veriler ışığında hadisenin kesin olarak göktaşı olayı olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde şu an itibariyle çok sayıda video var. Bunları inceliyoruz. Olayın hemen ardından NASA SETI Enstitüsü’yle de irtibata geçtik. Araştırmacı Peter Jenninskens ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. NASA da kendi uydularını kullanarak olayı inceliyor. Göktaşının geliş yönünü ve yörüngesini bulmaya çalışıyoruz. Geldiği düşünülen ana gövdesi bir asteroit de olabilir, kuyrukluyıldız da olabilir. Bu bilgi çok kıymetli bir bilgi olacak. Tabii bu biraz zaman alabilir.



ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL

Türkiye’de en son 2015’te Bingöl şehrinde böyle bir olay yaşanmıştı. Bingöl’deki olayın aydınlanması dört sene sürmüştü. Bu tür göktaşı düşmeleri meteor yağmurlarının olduğu dönemlerde görülebiliyor ancak, burada olduğu gibi beklenmeyen anlarda da yaşanabilir. Meteor yağmurlarının olmadığı dönemler için öngörülebilir bir durum değil.”

ERMENİSTAN’A DÜŞMÜŞ

Ermenistan Meteoroloji Dairesi Müdürü Gagik Surenyan, göktaşının başkent Erivan’ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde Razdan ile Ankavar yerleşim birimleri arasındaki ıssız bölge üzerinde infilak ettiğini Facebook hesabından duyurdu. Patlamanın, bölgedeki tarım arazisi gözlem kameraları tarafından görüntülendiği belirten Surenyan, “Toplanan bilgilere göre göktaşı 21.00 civarında gökyüzünde belirdi. Boyutu epeyce büyük olan ve mavi kuyruklu bu cismin atmosferle sürtünmesi neticesinde yer yüzüne birkaç kilometre kala havada infilak ettiği gözlendi” ifadelerini kullandı. Göktaşının Gürcistan’dan da görüldüğü farklı kaynaklar tarafından bildirildi. (Nerdun HACIOĞLU)

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da meteor yağmuru ve meteor düşmesinin doğal olduğunu belirterek, “Meteor yağmurlarının bile takvimi var. Ağustos ve ekim aylarının başında kuzey yarımkürede, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede bu yağmurları görmek mümkün.Yani daha yeni başladık. Peki bunlar nedir? ‘Uzayda kuyrukluyıldızların molozları’ diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyor ve parlıyor. Büyük bir kısmı atmosferde eriyor ama bazıları da taş olarak düşüyor” dedi.





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