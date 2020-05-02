Soylu'nun ''Koronavirüsün genel yayılımı bitti'' sözlerine düzeltme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk alınan "sokağa çıkma kısıtlaması" sürecinde bakkal ve marketlerde yaşanan izdihamın ardından istifa eden ancak istifası Cumhurbaşkanlığı'ndan dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'e konuştu.

Acet, bugünkü yazısında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili İçişleri Başkanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği soruların yanıtlarına yer verdi.

Soylu’nun doktorlarla birebir iletişim halinde olduğuna dikkati çeken Acet, şu sözlerini aktardı:

“81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda, mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz.”

Ayrıca Acet, Soylu’nun koronavirüs salgının haziran ayından itibaren gündemden yavaş yavaş çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: O CÜMLE SAYIN BAKANIMIZA AİT DEĞİLDİR

Acet'in köşe yazısına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."