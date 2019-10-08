''Sözde FETÖ uzmanı''na Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 270 bin TL maaş!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 'belediyede işten çıkarılan işçiler' tartışmasına sahne oldu.

AK Partili meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

İSMAİL SAYMAZ: 4 YILDA 270 BİN TL MAAŞ ALDI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda 'FETÖ Uzmanı' diye kartı basılan Çetin Acar'ın 4 yılda işe gitmeden 270 bin TL maaş aldığını aktardı.

Saymaz, 18 Eylül’de Acar'a “Neden işe gelmiyorsun” diye sorulunca Acar'ın “Devlete çalışıyorum” dediğini, bunun üzerine MİT'in Acar'ı tanımadığı şeklinde açıklama yaptığını aktardı.

İsmail Saymaz ayrıca Acar'ın işten çıkartılacağını belirtti.