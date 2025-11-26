  1. Anasayfa
Stajyer öğrencinin evlilik redi talebi reddedilmişti... KDK'dan çok önemli bir karar çıktı!

Stajyer öğrencinin evlilik redi talebi reddedilmişti... KDK'dan çok önemli bir karar çıktı!
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), damat adayının nişanlısının staj sigortası gelir kabul edilerek, evlilik kredisi başvurusu ile ilgili verilen ret kararının iptal edilmesi için tavsiye kararı verdi. KDK ayrıca, öğrenci statüsündeki kişilerin sigorta primi kayıtlarının gelir olarak değerlendirilmemesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılmasını da istedi.

KDK'ya başvuran damat adayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında yaptığı evlilik kredisi başvurusunun gelir durumunun uygun olmaması gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. Başvurucu, dilekçesinde, ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verdiği dilekçe sonrasında kendisine 'Eş adayınızın da SGK kayıtlarında sigortası olduğundan gelir olarak değerlendirilmesi nedeniyle, çiftin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olduğu gerekçesiyle talebiniz reddedildi' denildiğini belirtti. Oysa hemşirelik bölümü öğrencisi olan eş adayının staj yaptığını ve yalnızca kısa vadeli sigorta priminin (iş kazası, meslek hastalığı) ödendiğini bildirdi. Eş adayının bu sigorta türünden dolayı hiçbir kurumdan herhangi bir ücret almadığını, dolayısıyla stajyerlikte yatırılan kısa vadeli sigorta priminin gelir olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, herhangi bir ücret almaması nedeni ile SGK kayıtlarında prim ödeme gün sayısının da 'sıfır' olarak göründüğü iddia etti. Başvurucu, eş adayının stajyerlik sigortasının değerlendirme dışı tutulmasını, sadece kendisinin gelirinin hesaplamaya dahil edilmesini ve tarafına evlenme kredisi verilmesini talep etti.

AİLE YILI VURGUSU

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın eş adayının öğrenci statüsünde olduğunu ve yalnızca staj nedeniyle kısa vadeli sigorta priminin yatırıldığını, fiilen herhangi bir gelir elde etmediğini tespit etti. KDK, buna rağmen brüt kazanç kaydının gelir kabul edilerek başvurunun reddedilmesinin hakkaniyete ve projenin amacına uygun düşmediği değerlendirmesinde bulundu. KDK kararında, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin, Aile Yılı vesilesiyle genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmek, onların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak üzere tasarlandığını, bu nedenle, stajyerlik kapsamında sadece kısa vadeli sigorta primi yatırılmasının gelir hesaplamalarına dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kararda, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dikkate alınarak desteklerin kesintisiz ve hakkaniyetli şekilde sağlanması hususunda da idareye tavsiyede bulundu.

KDK, başvuranın eş adayının stajyerlik kapsamında yalnızca kısa vadeli sigorta primi ödemesi bulunması nedeniyle fiilen bir gelir elde etmediği dikkate alınarak söz konusu brüt kazanç kaydının gelir olarak değerlendirilmesi sonucu verilen ret kararının iptal edilip, başvurunun kabul edilmesi ve öğrenci statüsündeki kişilerin kısa vadeli sigorta primi kayıtlarının fiili gelir olarak değerlendirilmemesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. (DHA)

