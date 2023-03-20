Şubat ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı! İşte birinci parti

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, Şubat ayında yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı. AK Parti birinci parti olurken, oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken, araştırma şirketleri yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Ocak ayında yapılan 11 genel seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti'nin yüzde 34.8 oy aldığı görülmüştü. Şubat ayında ise AK Parti'nin oy oranında düşüş görüldü.

Şubat ayı içerisinde yapılan 7 farklı araştırmanın ortalaması alındığında, ilk sırada yüzde 34.2 ile AK Parti yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 25.3 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bulunuyor. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlenmiştir.

Sıralamada dördüncü sırayı yüzde 10.3 oy oranıyla HDP alırken, beşinci sıraya yüzde 6.9 oy oranıyla MHP yerleşti. Listenin devamında ise Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sırasıyla yer alıyorlar.