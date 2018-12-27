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  3. 27 Aralık 2018 22:05

Suç makinesi yakalandı

Muğla'da hakkında yakalama kararı bulunan hırsızlık suçundan aranan firari zanlı sahte kimlikle yakalandı.

Suç makinesi yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan, hırsızlık suçundan da aranan firari zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı illerde gerçekleşen 14 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve ilçede meydana gelen 12 ayrı hırsızlık suçundan da aranan O.E'nin, Torba kavşağı istikametinde bir otomobilde seyir halinde olduğunu tespit etti.

Zanlı, yaşanan kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalandı. O.E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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