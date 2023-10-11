Süleyman Soylu’dan ''gizli villa'' açıklaması

Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu İstanbul’da 3 milyon dolara bir villa aldığına dair iddiaya yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde 3 milyon dolara bir villa aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Halk TV’de yer alan iddiada Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde İstanbul'da lüks bir villa satın aldığı, değerinin 3,5 milyon Dolar olduğu öne sürülen villanın tapusunu da kendi üstüne yaptırmadığı öne sürülmüştü.

AK Partili Soylu, 3,5 milyon dolarlık villa iddiası için sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Soylu’nun açıklaması şöyle:

Günaydın

Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz.

Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”…

On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim.

Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi. Şimdi onu da ifşa ettiniz.

Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak.

Daha önce ifşa olan, Halk tv sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…

Günaydın



Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz.



Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”…



On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum.

Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim.



Evi bir yılı aşkın… pic.twitter.com/no8IBSzhfM — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 11, 2023