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  3. 04 Ocak 2018 21:55

Süper Loto 9. kez devretti ! Rekora koşuyor...

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 21 milyon 785 bin TL'lik ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto 9. kez devretti ! Rekora koşuyor...
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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

533'ncü hafta çekilişinde çıkan numaralar 3, 15, 20, 30, 40, 52 olarak belirlendi.

Büyük ikramiye olan 21 milyon 785 bin 963 lira, 6 bilen çıkmayınca 9. devrini gerçekleştirdi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

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