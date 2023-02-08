  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi

Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi

Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi
Güncelleme:

Suriye Sağlık Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.250'ye yükseldiğini açıkladı.

Suriye Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 1.250’ye, yaralı sayısının ise 2.054’e yükseldiğini açıkladı. Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hassan Muhammad Al-Ghobash depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

DHA

Etiketler suriye deprem can kaybı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür depremin vuracağı bir sonraki noktaları açıkladı
Deprem bölgesi uzaydan böyle görüntülendi
İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor!
Yer: Kahramanmaraş... Bir şişe benzin için saatlerce bekliyorlar
Kahramanmaraş depremini bilen ''kahin'' tarih vererek uyardı
Otel enkazından 52 saat sonra çıkarıldı
Van'da korkutan deprem
Canlı yayında kahreden ayrıntı: Kameranın ışıkları kapandı, gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında
Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'u işaret etti