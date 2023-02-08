Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.250'ye yükseldiğini açıkladı.

Suriye Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 1.250’ye, yaralı sayısının ise 2.054’e yükseldiğini açıkladı. Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hassan Muhammad Al-Ghobash depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

DHA