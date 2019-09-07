''Suriye'de güvenli bölge'' diyen Erdoğan'a şehit evleriyle yanıt verdi

Fizikçi- yazar Özcan Kadıkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ile yaptığı “güvenli bölge mutabakatı” sonrasında anlattığı ‘güvenli bölge’ projelerine dair, “Suriyelilere yerel mimariyle 250-300 metrekarelik bahçeli evler yapmak” istemesine tepki gösterdi.

Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projesine ilişkin, “Bu vatan için şehit olan Mehmetçikler ve ailelerinin evleri aşağıdaki olacağına yukardaki tanımdaki gibi olsa daha güzel olmaz mıydı” dedi.