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  3. 07 Eylül 2019 12:28

''Suriye'de güvenli bölge'' diyen Erdoğan'a şehit evleriyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de kurulacak güvenli bölge ile ilgili yaptığı açıklamalara fizikçi yazar Özcan Kadıoğlu şehit evleriyle yanıt verdi.

''Suriye'de güvenli bölge'' diyen Erdoğan'a şehit evleriyle yanıt verdi
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Fizikçi- yazar Özcan Kadıkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ile yaptığı “güvenli bölge mutabakatı” sonrasında anlattığı ‘güvenli bölge’ projelerine dair, “Suriyelilere yerel mimariyle 250-300 metrekarelik bahçeli evler yapmak” istemesine tepki gösterdi.

Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projesine ilişkin, “Bu vatan için şehit olan Mehmetçikler ve ailelerinin evleri aşağıdaki olacağına yukardaki tanımdaki gibi olsa daha güzel olmaz mıydı” dedi.

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