Suriye'de sürpriz iddia: ''Afrin Hatay'a bağlanıyor''

Afrin’de TSK ve ÖSO’nun kontrolü sağlamasının ardından yeniden yapılanma çalışmaları başladı. Deutsche Welle Türkçe’den Cengiz Özbek’in haberine göre Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü, “Afrin’in Antakya’ya ait olacağını” ve kentte 450 kişilik polis gücü oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye’nin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurduğu gün, Gaziantep’te de Afrin’in geleceğine dair bir kongre düzenlenmişti. Afrin’in önde gelen isimlerinin katıldığı açıklanan “Afrin Kurtuluş Kongresi”nde 5 yedek üyeyle birlikte 35 kişilik bir meclis seçildi. Kongre sözcüsü Hasan Şindi, yaptığı açıklamada, Afrin’in yeniden inşası ve kentte düzenin tesis edilmesi için çalışacak olan meclis üyeleri içinde 24 Kürt, 8 Arap, bir Alevi, bir Ezidi ve bir Türkmen olduğunu belirtti.

Şu an için koordinasyonu Gaziantep’ten yürüttüklerini söyleyen Şindi, seçilen isimlerin listesini valilik ve Dışişleri Bakanlığı’na verdiklerini söyleyerek, durumun bir hafta içindenetleşeceğini ifade etti.

‘Koordinasyon Hatay’dan’

Şindi’nin verdiği bilgiye göre, Afrin’in yönetiminde koordinasyon görevini ise Hatay Valiliği üstlenecek. Türkiye’nin atayacağı bir vali yardımcısı, Afrin’de vali gibi hareket ederek koordinasyonu sağlayacak. “Afrin, Antakya’ya ait olacak” diyen Şindi, Hatay Valisi ile “Afrin Valisi”nin koordinasyon içinde olacağını sözlerine ekledi. Türkiye’nin Afrin’de vali yardımcıları üzerinden yürütmeyi planladığı yönetim şekli daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile ele geçirilen Cerablus, El Bab, Azez ve Mare gibi bölgelerde de hayata geçirilmişti.

Kent merkezinde görev yapmak üzere 450 kişilik bir polis gücünün oluşturulduğu da açıklandı. “Güvenliği sadece polis sağlayacak. Asker gücü olmayacak” diyen Şindi, polis gücünün birkaç gün içinde faaliyete geçeceğini, ardından ÖSO’nun Afrin kent merkezinden çıkacağını ifade etti.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Vahap Coşkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ocak ayında yaptığı “Azez’de, Cerablus’ta, Mare’de bugün kaymakamımız var, Emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var” açıklamasını hatırlatarak, “Bakan bahsettiği bürokratların adeta Türkiye’nin bir beldesi ya da ilçesini yönetir gibi mülki idare pozisyonlarında görevlerini ifa ettiklerini söylemişti. Benzer bir durum Afrin’de de olacak” dedi. Coşkun, “Hukuken burada hukuki bir durumdan ziyade, bir fiili durum söz konusu. Türkiye kendine yönelik tehlike arz ettiğini düşündüğü bölgelere operasyon yaptıktan sonra, orada hayatı normalleştirme misyonunu da üzerine almış ve bunu gerçekleştiriyor” dedi.