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Suriye'den kaçan PKK'lı terörist teslim oldu

Suriye'den kaçan PKK'lı terörist teslim oldu
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Suriye'nin Kamışlı kentinden kaçan PKK'lı terörist, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı’na getirilerek teslim alındı.

Suriye’nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten H.B., Şırnak İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanı (İSU) ekibinin yaptığı görüşmeler sonucunda teslim olmaya karar verdi. Örgütün barınma alanından kaçan H.B.’nin, daha önceden iletişime geçilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin asayiş birimi KDP’ye teslim olması sağlandı. H.B., oradaki işlemlerinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na getirildi. H.B., İSU ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Şırnak’a getirildi. H.B. buradaki işlemlerinin ardından babası ve kardeşiyle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada H.B., babasının elini öperek sarıldı. 

DHA

Etiketler Suriye Kamışlı terörist teslim
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