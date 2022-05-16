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''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit

Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler dönsün” diyenleri açık açık tehdit etti.

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler dönsün” diyenleri “Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın” sözleriyle tehdit etti.

Fazlı Bal TikTok’ta yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Yıllar önce yüz binlerce Ermeniye, Yahudiye, Yunana, Bulgara vatandaşlık verdiniz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi buradaki muhacirlere zır zır ötüyorsunuz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın. Burası güçlü Türkiye. Bu topraklar kanla alındı, kanla verilir. Öyle kolay değil.”

Etiketler Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Fazlı Bal
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