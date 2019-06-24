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  3. 24 Haziran 2019 21:07

Sürücüler dikkat ! 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Sürücüler dikkat ! 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.

AA

bolu , anadolu otoyolu
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