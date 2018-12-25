Sürücülere kritik uyarı ! ''Yola çıkmayın...''

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücüler diğer sürücüleri, "Kar lastiği ve zincir takmadan kesinlikle yola çıkmasınlar" diyerek uyardı. Öte yandan başta Ankara olmak üzere Yalova, İzmir ve Manisa'da da kar yağışı etkili oldu.



Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.

“YOLA HİÇ ÇIKMASINLAR”

Aydın’dan, Antalya‘ya giden Özkan Mutlu, basına yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.

Mutlu, “Yol hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Aracı da kaydırdık maalesef. Sürücüler oldukları yerden bence hiç kımıldamasın. Afyonkarahisar’da oldukları yerde konaklasın, hatta yola hiç çıkmasınlar” dedi.

“KAR LASTİĞİ VE ZİNCİRSİZ KESİNLİKLE YOLA ÇIKMAYIN”

Çanakkale’den Isparta’ya kendi aracıyla giden Cansu Kulaç da kapanan yolun ekipler tarafından açılmasını beklediklerini ifade etti.



Kulaç, “Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yollar gerçekten çok kötü. Sürücüler, kar lastiği ve zincir takmadan kesinlikle yola çıkmasınlar. Yolda da bir sürü kaza gördük. O yüzden can güvenliği önemli. Yollar iyi değil.” diye konuştu.

İstanbul’dan Antalya giden tır şoförü Hakan Koç da yolda beklediğini belirterek, sürücelere yavaş gitmeleri ve araç mesafelerini korumalarını tavsiyesinde bulundu.

KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-Konya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

ANKARA’DA KAR ETKİLİ OLDU

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

YALOVA'DA KARAYOLLARI EKİPLERİ ‘KAR’ ALARMINDA

Yalova'nın Süpürgelik mevkiinde karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu.

Bursa ile Yalova arasında karayolu ulaşımını sağlayan, Yalova'nın en yüksek geçiş noktalarından biri olan Süpürgelik mevkiinde kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü Süpürgelik’te Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Yalova'nın yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler alarma geçti. Süpürgelik mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova- Bursa Karayolu'nun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.

147 Şube Şefliği Sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere açıklama yaparak, “Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah'ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor” diye konuştu.

İZMİR’DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İzmir’de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu’nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Kar yağışının etkisini artırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir’e kar yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı kişiler de hatıra kalması için selfie çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖDEMİŞ’TE BEYAZ ÖRTÜ

Ödemiş’te dün gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Ödemiş’in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahalleleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21’inci Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır bekletildiği bildirildi.

MANİSA’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Manisa’nın Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve sisin ardından kar yağışı başladı.

Demirci’de, bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirci-Simav kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışması sonucu güzergahlarına devam edebildi.

Ekipler, kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci-Simav kara yoluna çıkışına izin vermiyor.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli geçidinde de yağış etkisini gösteriyor.

DEMİRCİ’DE OKULLAR 15.30’DAN SONRA TATİL EDİLDİ



Demirci ilçe merkezinde de etkili olan kar sonrası kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kaymakamlık kararıyla ilçede eğitimi süren okullar, saat 15.30’dan sonra tatil edildi.

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, yağan karın tadını çıkardı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ana güzergahları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı. Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde don beklendiği belirtildi.

“BATMAN’DA BU KADAR KAR YAĞDIĞINI GÖRMEMİŞTİM”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi Melike Tuna, İstanbullu olmasına rağmen son yıllarda pek kar göremediğini belirterek, “Kar çok güzel yağıyor. Kar yağışını görünce yürüyüşe çıktık. Karın keyfini çıkıyoruz.” dedi.

Aynı fakülteden Ebru Yaşar da sınıf öğretmenliği bölümünde okumak için Batman’dan Demirci’ye geldiğini aktararak, “Demirci’ye çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Tadını çıkarmak için dışarı çıktım, yürüyüş yapıyorum. Batman’da bu kadar kar yağdığını görmemiştim, bu da beni mutlu etti” diye konuştu.

Yoğun kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı.



GÖRDES’TE KAR YAĞIŞI



Gördes ilçesinde de belediye ekipleri, kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ekiplerin yolda kalanlara anında müdahale ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyor, kar lastiklerini takmalarını önemle rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

SAMSUN-ANKARA YOLU DA KAPANDI

Karadeniz bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı felç etti. Samsun – Ankara karayolu tek şeridi ulaşıma kapandı.

Samsun – Anka karayolunda Çakallı- Kavak arasında yoğun şekilde yağan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Kar nedeniyle yolda kayan araçlar trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yaklaşık 5 km uzunluğunda bir kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.