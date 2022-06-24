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Suudi Arabistan Türkiye ambargosunu kaldırıyor

Suudi Arabistan Türkiye ambargosunu kaldırıyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşmanın ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan-Selman görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ambargoyu kaldıracağını ve swap anlaşmasının geleceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilişkilerin bozulduğu Suudi Arabistan ile tekrardan ilişkiler düzelmeye başlandı. Prens Selman önceki gün Beştepe'yi ziyaret etti. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmenin detaylarına Türkiye Gazetesi ulaştı.

Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddelerinden birinin Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye uyguladığı örtülü ihracat ambargo oldu. Ambargonun yakın bir zamanda kaldırılacağı öğrenildi.

Ziyaretin amacının ‘tam normalleşme’ sürecinin başlatılması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak” değerlendirmesini yaptı.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler kral selman recep tayyip erdoğan dolar
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