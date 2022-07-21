Tahıl sevkiyatı anlaşmasının tarihi ve yeri belli oldu

İletişim Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'nin katılımı ile Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının yarın İstanbul'da imzalanacağını duyurdu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması yarın imza altına alınacak.

İmza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.