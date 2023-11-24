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Tahkim Kurulu, Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezalarında indirim yaptı

Tahkim Kurulu, Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezalarında indirim yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalar verilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un itirazlarının incelenip indirime gidildiği açıklandı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasında oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan'ın itirazları incelenirken Doğan'ın 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına; 30 gün, 142 bin 857,14 TL şeklinde indirim yapıldı. Başkan Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle verilen 200 bin TL'lik para cezası ise onandı.

ERDEN TİMUR'UN CEZASINDA DA İNDİRİM

Erden Timur'a ise medyaya verdiği ifadelerde yer alan söylemler nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezası; 21 gün, 100 bin TL şeklinde indirim yapıldı.

Öte yandan menajer Batur Altıparmak'ın futbolcu Enes Ünal ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itiraz incelenirken; Ünal'ın fesih işleminin haksız olduğu ve Altıparmak'ın itirazının kısmen kabulüyle futbolcunun, Batur Altıparmak'a 150 bin Euro ödemesine karar verildi.

Etiketler ceza tahkim tahkim kurulu
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