Tam kapanmadaki yaz havasına veda edin! Yağışlı hava fena geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 3 haftalık tam kapanma sırasında yaz sıcağını yaşayan Türkiye yeni haftaya yağmur yağışıyla başlayacak. İşte İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















