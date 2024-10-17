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Taraftar grubu lideri uykusunda bıçaklandı

Taraftar grubu lideri uykusunda bıçaklandı
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Aksaray'da bir kişi kaldığı otelde kanepede uyuyan aynı zamanda Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden olan resepsiyon görevlisi Ahmet K.'yi göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet K.'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler aksarayspor aksaray resepsiyon görevlisi otel otel çalışanı uykusunda bıçaklandı
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