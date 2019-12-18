Tarım Bakanlığı'ndan kritik "kuraklık" uyarısı !

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun; "Verilere göre ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

'SU KITLIĞI YAŞAYAN BİR ÜLKE DURUMUNA GELMESİ MUHTEMEL'

Uzun, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu aktardı. Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2030'da bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşeceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, "Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir" diye konuştu.

'SICAK HAVA DALGASI SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ'

Küresel iklim değişikliğinden su kaynaklarının da kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini belirten Uzun, "Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınlar halkımıza önemli ölçüde zarar vermektedir. İklim değişikliği kapsamında bakanlığımızca yapılan çalışma çıktılarına baktığımızda sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklenmektedir'' dedi.