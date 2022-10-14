Tarım Bakanlığı'ndan tepki çeken GDO kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yiyeceklerde GDO kullanımına yine izin verdi. Ziraat Mühendisleri Odası, ''Özel sektörün kârını düşünen bir bakış açısı'' diyerek karara tepki gösterdi.

İktidar, tüm itirazlara karşın genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır çeşitleri ve enzimlerin hayvan yemlerinde kullanılmasına yine izin verdi. Bu onaylar 10 yıl geçerli olacak. Ürünler, yalnızca hayvan yemlerinde kullanılacak. Ancak “Bu yemlerle beslenen hayvanları tüketmek ne kadar sağlıklı” sorusu tartışma yaratıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni biyogüvenlik kararları yayınladı. Bir kez daha GDO’lu mısır ve enzimlerin hayvan yemlerinde kullanılmasına uzun süreli izin verildi. Kararlara göre, 5 Kasım 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) böceklere dayanıklılığı sağlayan genler bulunan GDO’lu mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurunun onayı, başvuru sahibinin istemi nedeniyle iptal edildi. Buna karşın yine BESD-BİR’in “kınkanatlılar” (coleoptera) takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan “pmi” genini içeren, genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru kabul edildi. GDO’lu bu ürün, hayvan yemlerinde kullanılabilecek. Ürün, yem ya da yem hammaddesi olacak.

"KÂRI DÜŞÜNÜYORLAR"

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, GDO izinlerinin artık “rutine bindiğini” söyledi.

Sadece yem için kullanılsa bile GDO’lu ürünlere verilen izinlerin tümüyle iptal edilmesini istediklerini belirten Suiçmez, “Yemde bir lobi var. Bu tür ürünlerle üretimin daha ucuz olduğunu savunuyorlar. Bu lobi sayesinde de GDO’lu ürünlere sürekli izin veriliyor. ‘Nasıl en ucuzunu üretip pisasaya satarız’ anlayışı hâkim. Özel sektörün kendi kârını düşünen bir bakış açısı” dedi. Suiçmez, Türkiye’de doğal meralar olduğunu, buralarda yem bitkileri üretilebileceğini, sulu tarım alanlarında da üretimin artırılabileceğini kaydetti. “Bunlar yapılabilecek şeyler” diyen Suiçmez, “Dışarıya bağımlı politikalar tercih ediliyor. ‘GDO’lu ürünlere doğrudan izin verilmiyor’ denilse de yem kullanmak da doğru bir politika değil. Kendi ülkemizde daha ucuza yem üretebileceğimizi unutmamamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet