Tartıştığı sürücünün aracına otobüsle çarpmıştı; İETT gereğini yaptı

İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförü, önüne geçen otomobil sürücüsüne önce arkadan çarptı ardından da el hareketi yaparak hakaret etti. İETT İETT otobüs şoförünün işten el çektirildiği açıklandı.

İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı bir sürücünün aracına arkadan çarpan İETT şoförü ardından da tutanak tutmak isteyen sürücüye el hareketi çekmişti.

İstanbul trafiğindeki bu skandal olayın ardından İETT şoförünün işten el çektirildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı

İşte İETT'den yapılan o açıklama:

"9 Ekim 2025 tarihinde Ataşehir İlçesi'nde bir İETT şoförünün trafikte başka bir araç ile tartışma yaşadığı ve uygun olmayan davranışta bulunduğu tespit edilmiştir. Kurumumuzca; söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

İETT olarak, yolcularımıza daha kaliteli ve daha hızlı toplu ulaşım hizmeti sunmak için her seferinde daha iyiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

Ekrem'in İBB'ye doldurduğu militanlardan olabilir mi acaba ?



