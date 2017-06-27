Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Ramazan Bayramı tatilinin son günü TEM'in İzmit kesiminde yoğunluk görülürken, ulaşım yavaşladı.



Ramazan Bayramı tatili öncesi TEM'in Ankara yönündeki yoğunluk bayram tatilinin son günü tersine döndü. Bugün tatilcilerin dönüşe geçmesi ile birlikte TEM'in İstanbul yönünde yoğunluk oldu. Gültepe Rampaları Mevkii'nde yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı.







Yoğunluğun bütün gün boyunca devam etmesi bekleniyor. TEM'in Kocaeli yönünde ulaşımda sorun oluşmadı. TEM'inyanı sıra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de yoğunluk görülüyor.













